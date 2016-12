Emei Bem-Me-Quer recebe melhorias

Sempre em busca de melhorar a estrutura física e no funcionamento da escola, durante os meses de novembro e dezembro a administração municipal, através da secretaria municipal de Educação, Cultura e Esporte, providenciou melhorias significativas na Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Bem-Me-Quer.

O prédio teve na sua parte externa, a pintura refeita, realizada a troca do piso e também a colocação de lajotas nas paredes.

O total do investimento gira em torno de R$ 11.230,04 mil com recursos do programa federal Brasil Carinhoso.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Capitão

Foto: Divulgação