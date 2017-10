EMEI Criança Esperança recebe investimentos

A Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação está investindo seus recursos para melhorar a infraestrutura e o atendimento das crianças da Educação Infantil. Desde o mês de janeiro, a EMEI Criança Esperança vem recebendo melhorias, onde foi realizada a pintura interna do prédio e estendido o horário de funcionamento da instituição.

No início do mês de outubro foram iniciadas as obras de ampliação da escola, num total de 221,66m², o espaço que abrange duas salas de aula e um refeitório é projetado para atender crianças de Berçário (0 a 02 anos), ampliando e qualificando o atendimento do educandário. A previsão de conclusão da obra é de quatro meses.

Os recursos financeiros que serão aplicados na ampliação totalizam R$ 157.563,46 oriundos de recursos próprios da Prefeitura Municipal.

Texto: Ascom Travesseiro