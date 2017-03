EMEI Criança Feliz inicia projeto ambiental e alimentar com os alunos

“Meio Ambiente Equilibrado + Alimentação Saudável = Criança Feliz” é o nome do projeto idealizado pela direção da EMEI Criança Feliz. A diretora Cristiane Conceição (42) conta que a ideia iniciou a partir da sugestão dos pais dos alunos que pediam para que se organizasse o plantio de mudas de árvores na instituição. A partir dessa ideia, foi criado um projeto amplo a ser trabalho durante todo o ano.

O objetivo, segundo a vice-diretora Régia Capelão (45), é estimular os alunos a levarem para dentro de casa a importância da alimentação saudável e dos cuidados com o meio ambiente. “Abordando esses temas, a Escola contribui na formação de cidadãos conscientes. É nesta fase que as crianças se baseiam, muito, nos exemplos que vivenciam. Vamos estimulá-los a serem cidadãos preocupados com o meio ambiente e se alimentarem adequadamente, desde pequenos” conta Régia.

Coleta de material reciclável nos arredores da escola

As professoras foram orientadas pela direção escolar a trabalharem, inicialmente, o meio ambiente em sala de aula. No Pré A do turno da tarde, a educadora assistente, Meiriane Amorin (31), auxiliou os pequenos a pintarem planetas Terra e enfeitarem a sala com eles. Depois disso, a professora, junto da vice-diretora, levou os alunos para fora da escola com o objetivo de recolher material reciclável e entregar à comunidade lembretes da importância de se preservar o meio ambiente. “A profe ensinou que a gente tem que cuidar da natureza. Não pode colocar lixo no chão” diz o pequeno aluno Davi Severo (4).

Chocalhos de material escolar

No berçário 1, a professora Eloísa de Brito (47) deu como tema de casa aos pais, a confecção de chocalhos com material reciclável. Os bebês adoraram a ideia. Segundo a diretora Cristiane, tudo o que estimule a percepção dos sentidos, nesta fase, é muito importante, e, ainda mais, tratando de ecologia, como neste caso.

O projeto seguirá ao longo de todo ano e a direção está confiante que, plantando sementes, desde agora, a longo prazo, poderá colher bons frutos na educação dos pequenos bom-retirenses.

Texto: Ascom Bom Retiro do Sul