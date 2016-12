EMEI de Encantado ganha nova sala de aula e município alcança meta do Plano Municipal de Educação

A Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Imigrante de Encantado ganhou mais uma sala de aula, com 63,11 metros quadrados, aumentando em mais 18 vagas a capacidade de atendimento para o próximo ano. A inauguração foi realizada no dia 15 de dezembro, com a presença de pais, alunos, professores, direção, equipe da Secretaria Municipal da Educação e Cultura durante a programação de encerramento do ano letivo, que teve apresentações dos alunos e show de mágica.

O investimento da obra é de R$ 67 mil provenientes de recursos próprios do município. Ao longo do ano outras escolas de educação infantil receberam reformas, ampliação e construção de novas salas com o objetivo de aumentar o número de vagas e oferecer melhores condições aos alunos. As melhorias contam com recursos próprios do município e recursos do governo federal através dos programas que contemplam a manutenção da Educação Infantil: Brasil Carinhoso, Novas turmas na educação infantil e Proinfância. Com essa iniciativa o Município já é cumpridor da Meta 01 do Plano Municipal de Educação que diz: “Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na Pré-escola para as crianças de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 80% (oitenta por cento) das crianças de até 03 (três) anos até o final da vigência deste Plano”.

“Com essas medidas, dentre tantas outras, o município se firma cada vez mais no cumprimento da meta 01 do Plano Municipal de Educação que preconiza o atendimento de crianças de zero a cinco anos na Educação Infantil”, destaca a secretária Roseli Mottin Soares.

No mês de agosto foi feita uma reforma na EMEI Pequeno Príncipe transferindo a cozinha e refeitório para o piso inferior da escola, liberando espaço no primeiro piso para mais uma turma de crianças na idade de dois e três anos, maternal com mais 15 novas vagas. Também, no início deste ano letivo, foi feita uma readequação de espaços na EMEI Planalto, possibilitando abrir uma nova turma de berçário com 18 crianças.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Encantado

Fotos: Divulgação