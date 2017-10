Emoção e criatividade marcam a 1ª Noite dos Pais do Projeto Lume Kids

“Plante um pensamento, colha uma ação; plante uma ação, colha um hábito; plante um hábito, colha um caráter; plante um caráter, colha um destino”. Este pensamento norteia as atividades do projeto Lume Kids da Lume Centro de Educação Profissional. O projeto que está sendo desenvolvido há dois anos, oferece aulas de inglês, informática, educação financeira e liderança. As aulas de lideranças são baseadas no programa “O Líder em Mim”, que tem conteúdo, metodologia, material didático e treinamento voltados para o aprendizado da liderança, valores e competências fundamentais para o sucesso na escola e na vida.

Com o intuito de estimular este espírito da Liderança, na noite da terça-feira (24), em torno de 100 alunos organizaram a Noite dos Pais. A atividade, que foi marcada pela emoção e criatividade, aconteceu no auditório Itália do Centro Administrativo Municipal. Durante o evento, através de teatros e canções, os educandos apresentaram o que aprenderam durante as aulas de Inglês e do programa Líder em Mim.

“A primeira Noite dos pais teve como objetivo apresentar para as famílias o desenvolvimento e o aprendizado do Programa O Líder em Mim e inglês, promovendo uma alegre confraternização entre todos. Foram apresentações incríveis, lideradas e conduzidas com muita dedicação pelos nossos alunos do Projeto Lume Kids. Cumprimos o nosso objetivo e criamos sinergia celebrando este momento. Com a atividade também procuramos reforçar a importância da presença da família nestes momentos escolares, pois a família é a base de tudo”, comenta a professora Marília Lancini.

A importância da família foi facilmente percebida pela grande presença dos familiares, que observaram atentamente as apresentações. “A noite foi bem interessante. Tudo o que a nossa filha faz sempre nos interessa. Qualquer aprendizado é uma vitória”, comentam os pais Sara Luiza Jora e Fabricio Zandonatto. Eles são pais da Ágata, que tem 10 anos e interpretou a Chapeuzinho Vermelho. “Todo mundo gostou das apresentações e essa foi uma forma de animar as pessoas. Eu estou gostando muito das aulas e aprendendo o máximo que eu posso”, comenta Àgata Cristina Zandonatto.

O crescimento dos alunos já é percebido pelos pais. “Foi tudo bem bacana. É bem construtivo o que eles estão aprendendo e isso ajuda eles a se expressarem e perderem a vergonha. Meu filho participa do projeto há dois anos. Percebo que ele evoluiu muito, tem sinergia, desejo de ajudar os outros, e é proativo”, destaca Juliana Valer Scartezini, que tem o filho de sete anos no projeto.

Esses resultados são comemorados pela escola. “O projeto Lume Kids tem o objetivo de trabalhar o protagonismo em nossos alunos. Queremos que cada aluno seja o ator principal da sua vida. E para isso trabalhamos ferramentas de desenvolvimento, como foi a entrega de pareceres feita pelos alunos no primeiro semestre e a noite dos pais, um evento totalmente pensado e planejado pelos alunos”, comenta o diretor Luciano Fontana.

Fontana cita uma frase do programa líder em mim. “Seja um guia, não um juiz. Seja um modelo, não um crítico. Seja parte da solução, não parte do problema’. Nos reunimos não para julgar e sim para apoiar, não para criticar e sim para aplaudir, não para causar um problema, mas sim para descobrirmos as soluções. Se adotarmos este pensamento, talvez a gente possa ajudar com que as pessoas evoluam e cresçam cada uma do seu jeito e no seu tempo”, conclui o diretor.

Mais informações sobre o Projeto Lume Kids podem ser obtidas no site www.lumeonline.com.br/cursos/lumekids-construindo-o-amanha ou através do fone: 3751 6812.

Texto: Portal Região dos Vales