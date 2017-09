Empresas podem adquirir pacote de ingressos com valores reduzidos

Dedicado à compreensão e qualificação do ambiente corporativo, o Fórum Estadual Gestão e Empreendedorismo está com valores especiais para empresas que adquirirem pacote de ingressos até o dia 25 de setembro.

O evento promovido pelo Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do Taquari (Sincovat) ocorre na próxima quarta-feira (27), a partir das 8h30min, no Centro Cultural Univates, e enquanto o público geral realiza inscrições ao custo de R$ 170, no pacote promocional de três a cinco ingressos o valor por unidade é de R$ 110. A partir de seis, o valor reduz ainda mais e na aquisição de mais de dez ingressos, o preço unitário passa para R$ 105. A venda promocional é realizada exclusivamente junto ao Sincovat, através do telefone 3709.2798 ou no e-mail sincovat@sincovat.com.br.

A programação do Fórum conta com palestras do governador gaúcho José Ivo Sartori; economista-chefe do Banco Sicredi, Alexandre Barbosa; jornalista e consultora em reputação corporativa e comunicação estratégica, Susane Veloso; publicitário e diretor criativo da Morya Comunicação, Fábio Bernardi; e CEO do Walmart.com Brasil, Paulo Sérgio Silva. “São grandes nomes e profissionais com muita experiência de mercado. É uma oportunidade imperdível, principalmente para os empresários, que quanto mais capacitados, melhor estarão preparados para as tomadas de decisões”, afirma o presidente do Sincovat, Rui Mallmann.

A atividade integra o projeto Negócios em Pauta, o qual realiza workshops mensais durante todo o ano em vários municípios da região, compondo também a Semana Acadêmica do Centro de Gestão Organizacional da Univates e a grade de eventos técnicos da Construmóbil 2017.

Texto: Ascom Sincovat