Encantado adquire área para implantação do projeto avícola da Dália

Na tarde da quinta-feira (8) foi assinada a escritura de aquisição de área de 80.000m², oito hectares, na Linha São Luiz, interior do município de Encantado, que abrigará o Projeto Avícola da Dália Alimentos. A opção por esta área é resultado de um estudo realizado pela Administração Municipal, pela equipe técnica da Dália Alimentos e por integrantes do Condomínio Avícola de Encantado, que será responsável pela execução das atividades.

A área foi adquirida dos então proprietários Telvi e Romildo Spessatto, após processo de desapropriação. O valor da aquisição é de R$ 245.000 pagos no ato da assinatura da escritura.

O prefeito municipal Adroaldo Conzatti destaca a importância deste ato, pois a implantação do condomínio no município, ratifica o compromisso da administração com investimentos na produção primária que tem reflexos diretos no retorno do ICMS. Além disso, destaca a vocação do município na produção de alimentos, reforçando a relação com a Dália Alimentos que é a maior empresa, tanto na geração de empregos, como na geração de renda.

Texto: Ascom Encantado