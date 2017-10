“Encantado Alerta” recebe doação de R$ 30 mil do Sicredi

O sistema de videomonitoramento de Encantado, denominado Encantado Alerta, recebeu a doação de R$ 30 mil, repassada pelo Sicredi Região dos Vales. O ato que formaliza o repasse do recurso ocorreu na manhã da terça-feira (24), na sede da instituição financeira cooperativa.

Um termo de cooperação foi assinado entre o Sicredi e o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro) de Encantado. O ato foi prestigiado por representantes do Consepro, da Associação Comercial e Industrial de Encantado (Acie), do Comitê Pró-Videomonitoramento, dos poderes Legislativo e Executivo, da Brigada Militar, da Polícia Civil e de demais entidades locais.

Todas as autoridades presentes destacaram a relevância do projeto para Encantado e a importância da parceria com o Sicredi para o desenvolvimento de iniciativas em prol da comunidade. O sistema “Encantado Alerta” será instalado em duas fases. Na primeira, que já iniciou, serão colocadas 33 câmeras em 13 pontos do município. As câmeras estão sendo implantadas em pontos estratégicos, como bairros, área central e locais de acesso à cidade.

Texto: Ascom ACI-E