Encantado busca referência em cirurgia geral

Na manhã da terça-feira (27), lideranças do município estiveram em reunião na secretaria de Saúde do Estado, com o secretário adjunto, Dr. Francisco Paz. A visita contou com a participação do deputado estadual Sérgio Turra (PP), o vice-prefeito de Encantado, Enoir Cardoso, a secretária de Saúde, Clarissa da Rosa Pretto Scatola, vereador Marino Deves (PP), assessor do deputado Edson Brum, Jatir Radaelli, diretor do hospital HSBT, Evandro Klein e diretor do corpo clínico, Fábio Vitória.

Na oportunidade a comitiva manifestou interesse em tornar o Hospital São Camilo, referência regional no serviço de cirurgia-geral. “A instituição passou por um longo processo de ampliação e está pronta para atender a região com eficiência”, disse o vice-prefeito Enoir Cardoso.

O secretário adjunto do estado, Dr. Francisco Paz, afirmou que este serviço era prestado pelo Instituto de Saúde e Educação Vida (Isev) de Taquari na região. “No entanto, o hospital perdeu a referência. Esse processo ainda está em avaliação pela SES. Certamente, precisaremos fazer um remanejo, mas essa decisão depende dos secretários de saúde da 16ª Coordenadoria”, esclareceu.

Conforme as lideranças, o hospital possui estrutura física, tecnológica e equipe multiprofissional qualificada prestando atendimento em diversas especialidades para a Região Alta do Vale do Taquari. O município já conta com um Hospital Geral, que em breve terá UTI, Centro Regional de Oftalmologia, Centro Clínico, Centro Médico, Apae (Centro de Reabilitação Intelectual) e até o final de ano de 2017, o Centro Especializado de Reabilitação, física e auditiva (CER II). Sendo assim, tornando Encantado em polo regional de Saúde.

Texto: Ascom Encantado