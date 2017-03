Encantado comemora 102 anos elegendo a nova corte

Hoje (31) acontece a escolha da nova Corte de Encantado. O evento, será realizado no Parque João Batista Marchese, a partir das 20h30min. Na passarela estarão 19 garotas, que sonham em fazer parte da história do município, integrando a corte ou conquistando o título de Soberana. Toda a comunidade está convidada para prestigiar o evento e torcer pela sua candidata.

O concurso irá eleger a Rainha e duas Princesas. As candidatas são as seguintes: Bárbara Bratti Rossini, Camila Brizola Capitaneo, Caren Valduga, Caroline de Oliveira Luzzi, Cássia Patrícia Christoff, Daiane Bergamaschi, Francieli Daltoé, Giseli Daldon Lancini, Isabelle Gedoz Casanova, Karine Cristina Kunzler, Laís Rabaiolli Giongo, Letícia Baroni, Luiza Zandonatto Pires, Marina Luisa Zuchetti, Mikaela Alina Schirrmann, Natália Gonzatti Fontana, Pâmela Restelli, Tamara Ferreira do Nascimento e Thais Maria de Lima Agostini.

Desde o dia 9 de março, data do encerramento das inscrições, foram realizados encontros de preparação das candidatas. As jovens tiveram palestras sobre dicas de beleza, postura, etiqueta, cultura e turismo, além da prova dos trajes e ensaio de passarela. As atividades foram coordenados pela consultora de etiqueta e comportamento, Vera Elizabeth Sander de Souza. A Clínica Essência do Corpo de Encantado, parceira do evento, cuidou da beleza facial das candidatas, oferecendo todo o tratamento estético antes e durante o concurso. As candidatas irão desfilar com brincos ofertados pela Joalheria e Ótica Cima. Na noite do evento, para o público presente, será sorteada uma viagem com acompanhante para Porto Seguro, prêmio oferecido pela Pipa Viagens e Turismo. Cada pessoa receberá na entrada um cupom para concorrer ao sorteio no intervalo do desfile. As três melhores torcidas serão premiadas.

A festa de “Escolha das Soberanas” acontece nesta sexta-feira (31), dia que o município de Encantado comemora 102 anos. O evento é uma realização da Administração Municipal de Encantado com apoio da Secretaria da Educação.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Encantado