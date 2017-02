Encantado conquista emenda de R$ 450 mil para aquisição de trator

Na tarde desta quarta-feira (15) a comitiva de Encantado em Brasília, esteve no gabinete do deputado Covatti Filho (PP). Na oportunidade foi colocado que um dos principais projetos de nossa administração é o asfaltamento das estradas do interior, o asfalto comunitário.

Para a concretização deste objetivo, é necessária a constante renovação do parque de máquinas do município. O deputado elogiou o projeto e destinou uma emenda parlamentar de R$ 450 mil para aquisição de um trator de esteira. Este equipamento será de grande importância para este projeto e para demais serviços da Secretaria de Obras e Agricultura.

O atendimento desta demanda originou-se de uma solicitação pessoal feita pelo vereador Valdecir Cardoso ao deputado em audiência anterior entre os mesmos. O vereador Cardoso além de agradecer ao deputado assume compromisso de estar atento a todas as necessidades da administração e ser atuante e compromissado com o desenvolvimento de nosso município.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Encantado

Foto: Divulgação