Encantado conta com Banco de Medicamentos

A maioria das pessoas, após o término de um tratamento médico, tende a tocar no lixo os remédios que sobraram. Estes remédios ou medicamentos podem servir para tratar outros que tenham o mesmo problema.

A Farmácia Municipal de Encantado juntamente com a Secretaria da Saúde e Meio Ambiente, está convidando a comunidade para participar desta ação. “O principal objetivo do banco, além de ajudar quem precisa de tratamento médico, é evitar o desperdício de medicamentos”, explica a farmacêutica do município, Gabriela Tonini.

Os materiais podem ser doados ao Banco de Medicamentos da Farmácia Municipal. Mais informações podem ser obtidas pelo fone (51)3751-1615.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Encantado