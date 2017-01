Encantado contra o mosquito Aedes aegypti

A Prefeitura de Encantado, através da Secretaria da Saúde e Meio Ambiente, iniciou uma série de medidas para reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti neste verão. As agentes de saúde do município, estão realizando uma série de varreduras nos bairros, principalmente nos locais onde existe maior probabilidade do mosquito se desenvolver. Atualmente existem 32 armadilhas montadas em pontos estratégicos para combater o Aedes. A Secretaria ainda informa que gestantes terão prioridade na prevenção e que repelentes especiais estão sendo produzidos por agentes e enfermeiras para serem distribuídos. Armadilhas feitas com garrafas pet também serão entregues.

A secretária de saúde Clarissa da Rosa Pretto Scatolla, pede o apoio da população. “É muito importante a ajuda da comunidade na prevenção e fiscalização. Não deixar água parada em potes, pneus e também nas calhas de telhados, onde sempre ficam folhas que podem manter a água parada, eliminem tudo que possa acumular água. Terrenos também devem ser limpos e se verificar lugares onde possam ter larvas, comuniquem a Prefeitura.”

A secretária também pede uma atenção para quem tem borracharias, onde está sendo realizada uma fiscalização mais rigorosa, cemitérios também estão recebendo uma atenção especial das agentes.

Texto: Ascom Encantado