Encantado desenvolve programa “Erva-Mate – Uma cultura aberta”

O programa “Erva-Mate – Uma cultura aberta” vem sendo desenvolvido desde 2016 por empresas e entidades de Encantado, com o apoio de iniciativas públicas e privadas.

O andamento das atividades está na fase de desenvolvimento da logomarca e dos demais ícones da identidade visual.

Uma reunião ocorrida segunda-feira (13) reuniu os agentes envolvidos no programa, a Associação dos Municípios de Turismo do Vale do Taquari (Amturvales) e o Arranjo Produtivo Local Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari.

Um dos eixos está relacionado ao turismo. “Erva-Mate na Mesa para o Turista” visa levar às principais redes hoteleiras do Rio Grande do Sul uma forma diferente e inovadora de lanches ao estilo coffee-break, porém com alimentos doces e salgados e bebidas à base de erva-mate, que é um produto nosso, gaúcho”, diz a turismóloga e membro da diretoria da Aci-e, Lizeli Bergamaschi.

Lizeli refere-se ao “mate-break. “Queremos promover a gastronomia à base da erva-mate, gerando um potencial de inovação e um diferencial turístico no Vale, que seja capaz de atrair mais turistas, e o que não falta são variações e novidades”, avalia.

A logomarca do programa está sendo finalizada e o slogan convida o público para “uma pausa para viver”. Segundo Lizeli, o apelo conclama para a vida, seja na cidade, no campo, a lazer ou a trabalho, individual ou em família ou amigos. “As pessoas estão num ritmo cada vez mais acelerado, e fomentar o turismo no Vale associado a uma culinária que se utiliza de uma das principais matérias-primas da região é um convite para que vivam aqui novas experiências”, avalia.

A secretária executiva da Aci-e, Bernardete Rissi, destaca que a Aci-e estimula as iniciativas que gerem renda para os empreendedores e que resultam em mais desenvolvimento para o município, a exemplo desse programa.

