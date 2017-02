Encantado faz pacto de amizade com a cidade de Valdobbiadene

Em maio do ano passado, o prefeito Adroaldo Conzatti esteve na Itália representando o município. Na oportunidade participou de um evento da Associazone Internazionale Trevisani Nel Mondo-Sezione di Valdobbiadene. Conzatti foi recebido pelo prefeito de Valdobbiadene e pelo presidente da Associação Luciano Murer, que possui parentes e por vários anos residiu no município.

Na oportunidade, as autoridades firmaram um “Pacto de Amizade” entre as duas cidades. Neste ano, Encantado recebeu destaque e ilustra o mês de abril, representando o Brasil no calendário italiano. O pacto de amizade proporciona, entre outras coisas, o intercâmbio cultural e econômico.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Encantado