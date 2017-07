Encantado inicia terraplenagem em área de Condomínio Avícola da Dália

Encantado foi o primeiro município a iniciar a terraplenagem da área onde será edificado um dos nove Condomínios Avícola da Dália Alimentos. O “start” da obra que integra o Projeto ASA – América Sociedade Avícola – foi dado na quarta-feira (12), na localidade de São Luiz, no interior do município de Encantado.

Com oito hectares, a área no valor de R$ 250 mil foi adquirida e cedida pelo Poder Executivo, após passagem do projeto com aprovação pelo Poder Legislativo. Encantado abre os trabalhos e sai à frente dos demais municípios que já possuem área definida para a instalação dos condomínios: Mato Leitão, Marques de Souza, Venâncio Aires, Anta Gorda e Vespasiano Corrêa já estão determinados. No total serão nove empreendimentos para a produção de frangos de corte que abastecerão o frigorífico de aves em construção no município de Arroio do Meio. Restam ainda três vagas para a implantação de três condomínios em municípios a definir.

Integram o Condomínio Avícola de Encantado 25 famílias, além da cooperativa que possui uma cota em cada empreendimento. Com máquinas trabalhando na área, Direção e Conselho de Administração da Dália Alimentos participaram do ato que marcou o início dos trabalhos. O prefeito Adroaldo Conzatti adiantou que o foco está no aumento da produção e da atividade avícola no município e disse que a agricultura terá prioridade nos próximos quatro anos. “É um sonho para Encantado participar deste importante projeto da Dália Alimentos e, de antemão, adiantamos que o município tem interesse em instalar o segundo condomínio avícola. Vamos trabalhar para isso”, projetou.

Ao mencionar o ineditismo do projeto, por se tratar de um modelo associativo, o presidente Executivo da Dália Alimentos, Carlos Alberto de Figueiredo Freitas, pronunciou-se dizendo que Encantado ficará na história por adiantar-se e dar início à terraplenagem do primeiro Condomínio Avícola da Dália Alimentos. “Encantado ficará com a honra de iniciar o projeto para produção de frango de corte, uma iniciativa que tem total empenho e apoio dos poderes Executivo e Legislativo para viabilização de mais uma atividade iniciada pela Dália Alimentos”.

Saiba mais:

O Projeto ASA será constituído por nove condomínios, sendo que seis municípios já estão definidos e três restam definir. Os empreendimentos viabilizarão a produção de frangos de corte para abastecer o Complexo Avícola em construção na localidade de Palmas, no município de Arroio do Meio, totalizando investimento de R$ 95 milhões. A obra do complexo está em estágio avançado e abrigará um frigorífico de aves, uma fábrica de rações e uma fábrica de farinhas.

Cada condomínio terá uma granja comercial de frango de corte onde serão criados 275 mil frangos por lote. Cada empreendimento terá oito pavilhões medindo 155 x 16 metros e, junto a estes, haverá edificações de apoio como casas, escritório e instalação para depósito e sistema de compostagem. Também compõe o Projeto ASA a unidade com incubatório para 1.200 milhão de pintos/mês no município de Mato Leitão e o empreendimento para a produção das matrizes de ovos férteis no município de Vale Verde.

