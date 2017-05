Encantado prepara a 5º Semana do Empreendedorismo

Na última semana, as entidades e empresas envolvidas na organização da Semana Municipal do Empreendedorismo, reuniram-se na sede da Lume Centro de Educação Profissional para definir as datas da 5ª edição.

O evento está programado para ocorrer de 02 a 06 de outubro. Cada uma das entidades que pertence à comissão organizadora, CDL, ACI-E, APL e Uergs, Amturvales e Parceiros Voluntários, será responsável pela preparação de um dia de atividade. Paralelamente acontece a Semana Acadêmica do Curso Técnico em Administração da LUMECEP.

Na última edição, que foi realizada em novembro de 2016, houve a participação de cerca de 800 pessoas. A próxima ação da comissão organizadora será a definição das atividades que serão realizadas durante a semana. O próximo encontro ocorrerá no mês de julho.

A Semana do Empreendedorismo é realizada pela CDL Encantado, ACI-E, APL – Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari, Amturvales, Parceiros Voluntários, Uergs, LUMECEP, Região dos Vales Comunicação Digital e Lume Organização de Eventos.

Texto: Ascom evento