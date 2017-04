Encantado quer se consolidar como polo gaúcho na produção de cosméticos

Empresários do ramo da produção de cosméticos de Encantado estiveram reunidos na tarde da segunda-feira (24) com a Administração Municipal, para discutir uma proposta de consolidação do município como polo de cosméticos. “Temos em Encantado um grande número de empresas que produzem cosméticos e isso tem uma representatividade muito importante para o nosso município” afirma o vice-prefeito Enoir Cardoso, idealizador da proposta.

A ideia é dar visibilidade e destaque ao município, empresas e o Vale do Taquari. O tema será avaliado e novas reuniões entre executivo e empresários serão agendadas para a criação do projeto.

Texto: Ascom Encantado