Encantado realiza etapa municipal do JERGS

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Encantado promove a etapa municipal dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (JERGS) nos dias 15, 16 e 17 de maio. Os jogos têm por finalidade estimular a prática esportiva em todas as escolas públicas do estado (municipal, estadual e federal), buscando a mobilização da comunidade escolar em prol do esporte educacional.

As escolas podem inscrever as suas equipes até o dia 10 de maio, até às 16h, na Secretaria Municipal de Educação e Turismo.

A etapa municipal será disputada nos naipes masculino e feminino, na modalidade futsal nas seguintes categorias: infantil (nascidos em 2003, 2004, 2005 e 2006) e juvenil (nascidos em 2000, 2001 e 2002). Os times campeões se classificam para a fase Regional. Na categoria mirim (nascidos em 2007, 2008 e 2009) apenas haverá a disputa do título na fase Municipal, na categoria futsal masculino.

Mais informações com a Secretaria ou pelo telefone (51) 3751-0100 ramais 169.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Encantado