Encantado recebe emenda de R$ 350 mil para aquisição de escavadeira hidráulica

Durante visita ao gabinete do deputado federal Afonso Hamm (PP) em Brasília, o vice-prefeito Enoir Cardoso e os vereadores Marino Deves (PP) e Joel Bottoni (PSDB), tiveram a confirmação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 350 mil através do Ministério da Agricultura do MAPA, para aquisição de uma escavadeira hidráulica para o melhor atendimento dos trabalhos nas secretarias de Obras e Agricultura.

A definição desta emenda só foi possível graças ao trabalho e comprometimento dos vereadores Sander Bertozzi (PP) e Joel Bottoni (PSDB).

O vice-prefeito Enoir Cardoso, relata que esta é mais uma conquista que conseguimos para nosso município e que esta parceria com o deputado vai render ainda mais recursos futuramente para nossa cidade.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Encantado

Foto: Divulgação