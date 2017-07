Encantado recebe etapa do gaúcho de ciclismo

Nos dias 22 e 23 de julho será realizado o Desafio da Lagoa de Ciclismo, etapa do campeonato gaúcho da modalidade. As inscrições acontecem no local. Confira a programação e participe:

Sábado – 22 de julho

10h: Início inscrições – Local: Parque João Batista Marchese.

12h30min: Encerramento das inscrições.

14h: Escalada Desafio da Lagoa (4,2 km) – Local: Parque João Batista Marchese Ordem de largada por categoria Desafio da Lagoa por categoria: Feminino Elite – Feminino Master – Infanto – Juvenil – Veterano A – Veterano B – Elite- Sub 30 – Junior – Master A – Master B – Master C – Estreante.

Domingo – 23 de julho

07h30min: R. Padre Anchieta Assinatura de súmulas até 30 min. antes do início da categoria. *A categoria MTB poderá realizar a inscrição até às 10h45min.

Largada por Categorias:

8h30min: Master A – 50min + 2voltas Master B – 40min + 2 voltas Master C – 30min + 2 voltas Veterano A – 25min + 2 voltas Categorias:

9h30min: Elite – 1h 15min + 2 voltas Sub 30 – 1h 10min + 2 voltas Junior – 1h00 + 2 voltas

11h25min: Infanto – 20min + 2 voltas Juvenil – 25min + 2 voltas Feminino(E/M) – 30min + 2 volt Estreante – 45min + 2 voltas Veterano B- 25min + 2 voltas MTB / Citadino – 30min + 2 voltas

