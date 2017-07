Encantado reúne representantes dos Cras da região

O município de Encantado sediou na quarta-feira (28) a Assessoria Regionalizada promovida pelo Departamento de Assistência Social (DAS) da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos (SDSTJDH/RS).

O encontro teve o intuito de prestar assessoria técnica aos municípios do estado sobre a política de Assistência Social e foi realizado no Auditório Imigrante do Centro Administrativo Municipal. A reunião contou com a presença de representantes de 18 municípios da área norte do Vale do Taquari, tendo como pauta principal o registro mensal de atendimentos do CRAS e a sua articulação com a proteção social básica.

Texto: Ascom Encantado