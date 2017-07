Encantado sedia evento de premiação do Atitudes Vencedoras quinta-feira

O Sindilojas Vale do Taquari promove, a partir das 19h30min desta quinta-feira (13), o último evento microrregional de entrega dos troféus aos destaques do projeto Atitudes Vencedoras 2017. Realizada no Clube Comercial de Encantado (Rua Cel. Sobral, 1119 – Nossa Sra. Aparecida), a solenidade premiará os ganhadores nas categorias Qualidade de Atendimento, Criatividade/Inovação, Atuação nas Redes Sociais e Responsabilidade Social dos municípios de Capitão, Encantado, Muçum, Roca Sales e Travesseiro. Participam da cerimônia autoridades, dirigentes empresariais e imprensa, assim como os vencedores e seus acompanhantes.

O Atitudes Vencedoras é uma realização do Sindilojas-VT e foi viabilizado em parceria com as prefeituras, além da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Encantado. O projeto tem o patrocínio de Safeweb, Sicredi, Mug Viagens, Fecomércio Sesc/Senac e Sebrae. Os premiados nos municípios de Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Lajeado, Progresso e Sério foram homenageados durante evento realizado nesta segunda-feira (10).

Vencedores

Capitão

Atendimento = Patrícia Scheidt – Posto Charrua

Criatividade e Inovação = JotaP Confecções

Redes Sociais = das empresas lembradas, nenhuma se enquadrou nos critérios estabelecidos no regulamento do projeto

Responsabilidade Social = Mauricio da Rosa – Loja Zaspel

Encantado

Atendimento = Daniela Scarello – Loja Adão e Eva

Criatividade e Inovação = Loja Beneduzi

Redes Sociais = Morena Clara

Responsabilidade Social = Volmir Beneduzi – Loja Beneduzi

Muçum

Atendimento = Daniela Moras – Lojas Benoit

Criatividade e Inovação = Loja Marisa

Redes Sociais = Pattussi

Responsabilidade Social = Carlos Irineo Cervo – Metalúrgica Cervo

Roca Sales

Atendimento = Camila Piccinini – Morena Clara

Criatividade e Inovação = Angélica Modas

Redes Sociais = MS Modas

Responsabilidade Social = Fábio Lutz – Ideal Eletrodomésticos

Travesseiro

Atendimento = Juliana Kunrath – Rede Forte

Criatividade e Inovação = Infinita Modas

Redes Sociais = Aquarela Modas

Responsabilidade Social = Jorge Bettio – Lotérica Travesseiro

Texto: Ascom Sindilojas