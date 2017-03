Encontro comemorativo ao Dia Internacional da Mulher reúne mais de 500 pessoas em Ilópolis

Um público de mais de 500 pessoas prestigiou, no domingo (05), o encontro comemorativo ao Dia Internacional da Mulher, de Ilópolis. Organizado pela Prefeitura Municipal, Clube de Mães Renovação, comunidade de São Roque, Emater/RS-Ascar e Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), o evento foi realizado no salão comunitário de São Roque. Um dos destaques da programação foi a palestra “Participação dos avós no desenvolvimento dos netos”, ministrada pelo doutor Alexandre Cury. O encontro contou ainda com missa, homenagens as ex-rainhas e princesas, reunião dançante e sorteio de brindes.

De acordo com o técnico agrícola da Emater/RS-Ascar, Fabiano Zenere, a atividade já é uma tradição no município e caracteriza-se pela capacidade de reunir centenas de trabalhadoras rurais ao lado de suas famílias. “Assim, o evento é uma oportunidade de sensibilizar os participantes não apenas para os problemas da agricultura familiar, mas também valorizar o protagonismo da mulher na sociedade, bem como para a sua importância e capacidade de enfrentar os desafios com perspicácia e criatividade”, salienta.

Zenere observa ainda que, para além do evento, durante o ano são promovidas diversas ações junto aos clubes de mães e grupos de mulheres do município, com a intenção de proporcionar a elas o bem-estar e a promoção da qualidade de vida. “Temas como saúde, alimentação, artesanato e outros, são abordados por meio de reuniões, encontros e oficinas”, destaca o técnico. No encontro do último fim de semana também estiveram presentes autoridades, como o prefeito de Ilópolis Edmar Rovadoski, o supervisor da Emater/RS-Ascar Cézar Burille e o presidente da Câmara de Vereadores Gilberto de Paris.

Nos próximos dias diversos municípios do Vale do Taquari realizarão ações relativas ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quarta-feira (08). As atividades são organizadas por diversas entidades – estando entre elas a Emater/RS-Ascar, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag/RS), o STR e as prefeituras. Na região, estão previstos encontros, palestras, mesas redondas, excursões e outras homenagens em Anta Gorda, Arvorezinha, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Fazenda Vilanova, Imigrante, Muçum, Paverama, Poço das Antas, Pouso Novo, Progresso, Putinga, Relvado, Roca Sales e Teutônia. Todas as informações a respeito podem ser obtidas nos escritórios da Emater/RS-Ascar de cada município.

Texto: Ascom Emater