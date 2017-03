Encontro de Carteado completou 20 anos

Na segunda-feira (13), o Encontro de Carteado para aposentados e aposentadas em Imigrante chegou à 20ª edição.

Em 1997, conforme os relatos de Edvino Kaisekamp, 24 pessoas participaram do primeiro encontro. As regras estabelecidas diziam que a venda de almoço e bebida não poderia ser exploratória, o encontro precisaria ser na rua principal, e que iria ocorrer sempre na segunda-feira mais próxima do dia 16 de março.

O bar de Silmar Magedanz foi o local do primeiro encontro. No mesmo ano ele veio à falecer. Dessa forma, os demais organizadores firmaram a parceria com a comunidade evangélica Arroio da Seca, onde o evento ocorre até então. “Hoje, me alegra muito que a 20ª edição tenha tido o maior público, significa que o encontro vai continuar”, enaltece Kaisekamp.

Wolfram Herr é natural da Alemanha e reside há 24 anos em Imigrante. Só não participou do primeiro encontro. Ele gosta de jogar pois está com os amigos, e é uma diversão. “Também gosto de ganhar”, brinca Herr. Segundo ele, a maioria dos jogos do carteado como pife, schafkopf, e canastra, também são jogados lá, porém, os jogos mais populares são hertz, skat e romee.

Em razão dos pedidos, há também jogos de loto e as mulheres de descendência italiana passaram o dia jogando bisca.

Antes do almoço, a Orquestra Jovem de Imigrante sob a regência de Éderson Drebes tocaram para os participantes.

Texto: Ascom Imigrante