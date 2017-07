Encontro de Jovens Empresários apresenta case do lajeadense Carlos Busch Jr.

Evidenciar ações inspiradoras que estimulem o espírito empreendedor e contribuam para a inovação do ambiente empresarial é um dos objetivos do 5º Encontro Estadual de Jovens Empresários, que ocorre no dia 10 de agosto, às 19h, no Centro Cultural Univates. Promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem Lajeado, o evento apresentará profissionais de diferentes áreas relatando sua trajetória e apontando tendências e expectativas para o futuro das organizações.

E para valorizar os exemplos locais, um dos convidados desta edição é o lajeadense Carlos Busch Jr., que no painel Adapt or Fade Away (Adapte-se ou Desapareça) abordará a mudança como o melhor caminho para a sobrevivência no mercado. Especialista em gestão estratégica, finanças, mercado de capitais, varejo e marketing digital, Busch iniciou sua carreira profissional na Univates e hoje é diretor de Customer Experience da multinacional Oracle Corporation, além de ministrar palestras em eventos nacionais e internacionais com temas que envolvem negociação, varejo e inovação.

Retornando a sua cidade natal para compartilhar suas experiências e aprendizados, Busch Jr. ressalta que não existem grandes restrições para empreendedores da região aplicarem modelos inovadores vistos em outros locais do mundo: “o limite não está no acesso ou na aceitação do mercado local, mas sim na resistência à mudança”. Para ele, a velocidade das transformações amplia o poder de escolha e faz com que as empresas tenham que se adaptar ao comportamento dos consumidores e do mercado, para quem inovar já não é apenas uma opção, mas uma obrigação. “Olhar para os negócios com a ótica de otimizar, de fazer o complexo ser mais simples, de se colocar do outro lado da mesa é, sem dúvida, a forma para viabilizar mais sucesso para as companhias”, garante, alertando ainda que quem não estudar e avaliar formas diferenciadas e inteligentes de direcionar seus negócios, em pouco tempo deixará de existir.

O evento

Com início às 19h, o 5º Encontro Estadual de Jovens Empresários também apresentará os cases do supervisor executivo de mídias sociais da Rede Globo, Carlos Alberto Ferreira, e da diretora executiva da Venax Eletrodomésticos, Fabiana Bergamaschi. Os ingressos podem ser adquiridos nas Lojas Dullius de Lajeado, Diretório Acadêmico (DA) da Administração da Univates e CDL Lajeado, ao custo de R$ 25 para associados da entidade e R$ 35 para demais interessados. Mais informações no telefone 3710.1299 ou pelo e-mail comercial@cdl-lajeado.com.br. O evento tem a correalização da Univates e conta com o patrocínio de Sicredi e Sorvebom. O apoio é da Criar Comunicação Visual, Lojas Dullius, Gráfica Lajeadense e Cervejaria Salva.

Texto: Ascom CDL Lajeado