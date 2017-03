Encontro de trilheiros reúne 500 motoqueiros

O fim de semana foi bastante movimentado em Travesseiro. Mais de 500 motoqueiros de todos os cantos do Rio Grande do Sul participaram do 9º Encontro de Trilheiros, 2ª trilha noturna e 2ª trilha mirim. O evento iniciou ainda na tarde sábado, quando os amantes de trilha começavam a chegar para montar acampamento e preparar as motos para iniciar a trilha noturna. Às 20h foi dada a largada para a 2ª trilha noturna, onde mais de 60 atletas encararam 45 quilômetros na escuridão mato à dentro. Os primeiros a completar o trajeto começaram a chegar pelas 22h30min.

Na manhã de domingo muitos que participaram da trilha noturna já estavam de pé para encarar mais 78 quilômetros. Às 8h, aproximadamente 450 trilheiros aceleraram por diversas localidades do município, encarando estradas de todos os tipos, com muita pedra, subidas e descidas. Ainda na tarde de domingo foram sorteados entre os participantes 3 mil reais em brindes.

O evento foi organizado pelo Moctra e faz parte das festividades alusivas aos 25 anos de emancipação política.

Texto: Ascom Travesseiro