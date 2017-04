Encontro Municipal da Terceira Idade será no dia 11

A Administração Municipal de Colinas convida a todos para participarem do Encontro Municipal da Terceira Idade. O evento será realizado nesta terça-feira, dia 11 de abril, às 14h, no Centro Comunitário de Colinas. Entre as atrações da programação, está a apresentação do Grupo Instrumental de Colinas e do Grupo de Danças da Terceira Idade do Centro Cultural Morgenstern, a presença do Coelho da Páscoa, homenagens aos aniversariantes e reis e rainhas das grupos de idosos. Os ônibus passarão por todas as localidades, às 13h, como de costume.

Texto: Ascom Colinas