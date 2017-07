O tradicional Encontro Municipal de Corais de Imigrante será realizado no dia 22 de julho, no Centro Comunitário de Arroio da Seca Baixa. Neste ano, a organização do evento é do Coral da Oase Ana, de Arroio da Seca Baixa.

A recepção dos corais será às 10h, e o início das apresentações está previsto para às 10h30min. Após, haverá almoço para os coralistas.

Texto: Ascom Imigrante