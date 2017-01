Encontro na CDL Lajeado define comissão responsável pela decoração de Natal

A ornamentação natalina esteve novamente em pauta na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Lajeado na manhã da terça-feira (24). Uma reunião entre a pasta do Comércio, representantes do governo municipal e de outras associações empresariais definiu as próximas ações e reafirmou o compromisso de um trabalho integrado entre poder púbico e privado para o Natal de 2017.

O presidente da CDL Lajeado, Heinz Rockenbach, ressaltou a necessidade do engajamento e da troca de ideias com outras organizações locais. “Estamos interagindo pois queremos algo a mais para a cidade”, declarou. A importância do planejamento antecipado foi destacado pelo prefeito Marcelo Caumo, que reforçou seu desejo pelo envolvimento da comunidade: “A causa comunitária será um elo de ligação entre o governo e as entidades”.

A proposta debatida pelo grupo almeja a participação de artesãos, clubes de mães e grupos da terceira idade, em um projeto de poder público que tenha continuidade nos próximos anos. A contribuição de detentas do Presídio Feminino Estadual de Lajeado, por meio de uma parceria com a Associação Lajeadense Pró-Segurança Pública (Alsepro) e Conselho da Comunidade, também foi cogitada. O desejo é criar uma decoração que contemple diversos pontos da cidade, tanto de dia quanto à noite, envolvendo o comércio, moradores e visitantes. “Queremos fazer uma coisa grande, bonita, mas que esteja dentro do nosso alcance”, afirmou a primeira dama, Aline Scapini Caumo, lembrando dos limites financeiros.

Ficou definido que uma comissão liderada pela CDL Lajeado será responsável pelo contato com outros profissionais, como fornecedores, decoradores e arquitetos, para elaboração de um projeto que, juntamente com a previsão orçamentária, será apresentado em breve. Foram indicados para a equipe Rockenbach e Aline, além do vice-presidente da CDL Jovem, Carlos Oliveira, diretora executiva da entidade, Soraide Gräf, secretário do Turismo, Douglas Sandri, e os empresários Kiko Sulzbach e Léo Katz, ambos presentes na reunião. Também participaram do encontro o secretário da Cultura, Carlos Reckziegel, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil), Miguel Arenhart, e o presidente do Sindilojas Vale do Taquari, Giraldo Sandri.

Texto: Ascom CDL