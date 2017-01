Encontro qualifica produtores de hortifrutigranjeiros em Lajeado

Buscando qualificar a cadeia produtiva de hortifrutigranjeiros e garantir a segurança alimentar dos produtos comercializados aos consumidores gaúchos, a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) está construindo, junto a outras instituições, um plano de ação conjunto para capacitar operadores da produção, distribuição e comércio de hortifrútis no Estado. Um dos frutos deste projeto é a realização de reuniões técnicas regionais, deflagradas pelo Sebrae/RS para qualificar produtores de frutas, legumes e verduras em diferentes pontos do RS. Em Lajeado, este encontro ocorrerá nesta terça-feira (31), a partir das 14 horas, na sede do Sebrae do município (R. Silva Jardim, 96).

A reunião do programa de qualificação de produtores rurais em Santa Maria ocorrerá a partir de parceria entre o Sebrae/RS e a Agas. Além dos órgãos, participam do plano de ação conjunto para a qualificação dos fornecedores em todo o Estado a Fepagro, a Secretaria da Agricultura Pecuária e Irrigação, a Emater/RS-Ascar, a Secretaria do Desenvolvimento Rural Pesca e Cooperativismo, a Ceasa, o Ministério da Agricultura e outras entidades ligadas à produção e distribuição.

As inscrições para o evento são gratuitas para produtores rurais de toda a Região Central do Estado, e poderão ser realizadas no local. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3713.3460.

Texto: Ascom Agas