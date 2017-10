Encontro reúne cerca de 250 idosos

A sexta edição do Encontro Regional de Idosos do Vale do Taquari movimentou o Complexo Esportivo da Univates nesta quarta-feira, dia 18. Durante o dia cerca de 250 participantes, de seis cidades da região, estiveram envolvidos em atividades esportivas, culturais e de saúde. O evento marcou o Dia Nacional do Idoso, comemorado no último dia 1º.

Pela manhã a programação contou com a realização de um torneio de câmbio, além de oficinas de dança e de educação no envelhecimento. Já na parte da tarde os participantes puderam assistir à palestra “Saúde e estilo de vida” e a um sarau artístico.

Coordenadora do evento, a professora da Univates Alessandra Brod garante que esse é um momento de integração e valorização da terceira idade. Segundo ela, as atividades foram pensadas para proporcionar momentos de lazer e aprendizado aos participantes. “O processo de envelhecimento não é fácil. Algumas limitações vão surgindo com o tempo e é normal acontecer a perda da autoestima. Nós precisamos mostrar para essas pessoas as diferentes possibilidades de atividades que elas ainda podem e devem realizar. São ações simples, mas que podem auxiliá-las no dia a dia”, explica.

Ansiosos pelo início do evento, Luiz Paulo (74) e Edília Marchine (78) garantem que já são adeptos à atividade física. Conforme Luiz, duas vezes por semana o casal vem até a Universidade para a prática de ginástica. “Faço isso para colocar a vida pra frente. Exercício é saúde”, define. Questionados sobre a importância do encontro, eles garantem: “É importante para fazermos novas amizades e também para a nossa saúde”.

O evento é realizado por meio de parceria entre a Univates, Sesc, Unimed e Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Durante a programação foram arrecadados alimentos não perecíveis, que serão revertidos para o Programa Mesa Brasil do Sesc. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3714-7000, ramal 5453, ou pelo e-mail passgerontologia@univates.br.

Texto: Ascom Univates