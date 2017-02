Os encontros do projeto “Despertar” do CRAS Casa da Amizade, que ocorrem nas comunidades, já tem datas confirmadas. O objetivo do projeto é levar o bem estar para os moradores das localidades mais afastadas do centro. Os encontros periódicos contam com alongamento, danças, música, artesanato e culinária.

Confira ao lado o cronograma.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Roca Sales