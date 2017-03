Enfeites da Páscoa de Estrela já são confeccionados

A chegada da Páscoa em Estrela também é sinônimo de mais pessoas e famílias inteiras passeando pelas ruas. Uma das maiores motivações para isto é a tão aguardada decoração referente à data, que todo ano embeleza ainda mais alguns dos principais locais da cidade. Os enfeites da Páscoa 2017 de Estrela já estão sendo confeccionados por diversas mãos e a decoração reservará algumas novidades. Uma delas será os painéis que retratarão histórias infantis relacionadas à data, que enfeitarão o calçadão da Rua Fernando Abott. Outros itens ainda são mantidos em segredo.

Alunos

Este ano o evento também conta com a colaboração de alunos. Estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Leo Joas estão, no turno inverso ao escolar, realizando pinturas de materiais que irão colaborar com a decoração. Muitos dos enfeites utilizados no ano passado serão reaproveitados. Mas haverá mais novidades.

As ações e decorações da Páscoa de Estrela fazem parte de um trabalho conjunto do Gabinete da Primeira-Dama, das Secretarias de Cultura e Turismo, Educação e Obras e outras parcerias como a Liga Feminina de Combate ao Câncer, Emater/RS-Ascar e Associação dos Artesãos de Estrela (Estrelart).

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Estrela