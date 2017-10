O vice-prefeito Enoir Cardoso assumiu interinamente o cargo de prefeito de Encantado. O ato de transmissão do cargo foi realizado no final da manhã da quarta-feira (11) no gabinete do prefeito. Cardoso ficará à frente do executivo por 15 dias, enquanto o prefeito Adroaldo Conzatti acompanha as Soberanas do município em viagem à Itália.

A cerimônia de transmissão do cargo foi acompanhada por vereadores, secretários, assessores e familiares.

Texto: Ascom Encantado