Ensaios da encenação da Paixão de Cristo de Muçum começam neste domingo

No domingo (05), a partir das 18h, na praça da Matriz, a Associação Muçunense de Artes inicia os ensaios da encenação da Paixão de Cristo.

A Via Sacra representa a via dolorosa pela qual Jesus passou e sofreu antes de sua morte e redenção. Em Muçum, o evento que reúne milhares de expectadores, acontece no dia 14 de Abril, às 20h, no morro da Igreja.

De acordo com o diretor do espetáculo, Ranieri Moriggi, responsável pelos ensaios, todo elenco está completo para a edição deste ano. A encenação inicia com a escolha dos discípulos e as bem-aventuranças, seguindo de alguns milagres de Jesus. Episódios como a conspiração para prender Jesus, a tentação do demônio, prisão, flagelo, morte e ressurreição estão confirmados e, conforme Moriggi, receberam uma atualização no texto.

“Para nós, integrantes da Paixão, é motivo de muito orgulho representar os últimos momentos da vida de Jesus e sua entrega pela humanidade. Temos muito carinho e respeito por cada ato das encenações”, afirma Moriggi.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Associação