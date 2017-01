Entrega da premiação aos produtores rurais será dia 19 de janeiro

A entrega da premiação dos contemplados no sorteio da Campanha de Incentivo à Produção Primária será realizada no dia 19 de janeiro de 2017, às 9 horas, na Prefeitura Municipal. Inicialmente, a entrega estava marcada para o dia 16, mas por motivos de organização interna ela foi transferida. Os contemplados que possuem algum débito com o Município de Imigrante devem quitá-lo até o dia 13 de janeiro de 2017, caso contrário não poderão receber o prêmio.

Confira os números sorteados:

– Série Leite e Derivados (cartela amarela):

1º prêmio – R$800 – 45.393;

2º prêmio – R$500 – 37.242;

3º prêmio – R$250 – 17.409;

4º prêmio – R$150 – 06.235;

5º prêmio – R$100 – 06.468.

– Série Frangos de Corte (cartela verde):

1º prêmio – R$800 – 02.379;

2º prêmio – R$500 – 10.978;

3º prêmio – R$250 – 11.575;

4º prêmio – R$150 – 13.242;

5º prêmio – R$100 – 10.573.

– Série Suínos (cartela rosa):

1º prêmio – R$800 – 04.744;

2º prêmio – R$500 – 10.862;

3º prêmio – R$250 – 28.675;

4º prêmio – R$150 – 14.062;

5º prêmio – R$100 – 31.889.

– Série Outros Produtos (cartela azul):

1º prêmio – R$800 – 17.693;

2º prêmio – R$500 – 04.950;

3º prêmio – R$250 – 20.887;

4º prêmio – R$150 – 15.165;

5º prêmio – R$100 – 20.088.

Texto: Ascom Imigrante