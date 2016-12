Entregues donativos arrecadados no Natal No Parque 2016

O Natal no Parque 2016 foi um evento natalino, onde as pessoas além de prestigiar, participaram de uma grande campanha de solidariedade, o Natal Solidário, uma campanha de doação de alimentos, onde as pessoas, de forma espontânea e sem obrigatoriedade doaram 1kg de alimento para o Hospital Ouro Branco.

Foram arrecadados 360 kg de alimentos não perecíveis, que já foram repassados ao HOB. Em nome dos organizadores do evento, a Coordenadora do Centro de Referência em Assistência Social, Vanderlea Machado, destacou que essa foi uma maneira simples onde com um pouquinho de cada um se conseguiu fazer mais. “Agradecemos de coração a todas as pessoas que colaboraram com a campanha” disse.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Paverama

Foto: Divulgação