Equipe Curê vence a 1ª Gincana Arroio do Meio

Com 25 pontos de vantagem, a equipe Curê venceu a 1ª Gincana Arroio do Meio. A segunda colocada foi a equipe Hure Pook, com 2.140 pontos. Em seguida classificaram-se Schtena, Hashtag e México Peru. O resultado final da competição foi anunciado no final da tarde do domingo (28), na Rua de Eventos, após o show da banda Aero Willys, que agitou o público presente com sucessos do pop rock nacional e internacional.

A abertura oficial da Gincana ocorreu no mesmo local, na sexta-feira à noite (26), na presença de autoridades, gincaneiros e Comissão Organizadora. A noite seguiu com o cumprimento de tarefas, com destaque para o rali que levou as equipes a desbravar diversas localidades do Município. Com um breve intervalo para descanso dos envolvidos, a Gincana seguiu no sábado, em meio a muita chuva e tarefas de cunho comunitário, esportivo, de entretenimento e lazer, culminando com o esperado enigma na madrugada de domingo, paralelo a outras tarefas em andamento no palco instalado junto à Rua de Eventos. A última tarefa foi realizada na tarde de domingo, aumentando a expectativa dos participantes.

Antes do anúncio da grande campeã da Gincana, o Prefeito Klaus Werner Schnack agradeceu a colaboração de todos que se empenharam para a realização do evento, em especial às equipes, que fizeram prevalecer o espírito gincaneiro comunitário. “Ficamos muito felizes pela festa de integração e amizade, que foi um espetáculo graças às equipes e ao trabalho realizado em conjunto entre todos os envolvidos”, salientou. “Atendemos a um anseio da comunidade e o resultado foi essa bela festa para Arroio do Meio”, frisou.

Saiba mais:

**A 1ª Gincana Arroio do Meio foi oficialmente lançada em março. Desde então, foram mais de 30 tarefas lançadas às cinco equipes participantes, incluindo rali, montagem e maquetes, produção de vídeos, ações sociais, escolha de Gato e Gata da Gincana, melhor torcida, entre outras;

**A promoção do evento é da Administração Municipal Arroio do Meio, Comunidade e Família, com organização da empresa Conte Comunicação e Marketing e divulgação da rádio Emoção FM 90.1, contratadas via processo licitatório;

**Alguns destaques da Gincana: O GATO é João Pedro Kraemer, da equipe Hashtag. A GATA é Ana Paula A. Ferreira, da equipe Hure Pook. O LÍDER destaque é Júnior Schnack, da Hashtag. A melhor TORCIDA é do Curê. Os gincaneiros destaque são Gabriele Carvalho (Curê), Leonardo Fagundes (Hure Pook), Leandro Weizenmann (Schtena), Rosimeri Hofstetter (Hashtag) e Brenda Castro (México Peru).

**O resultado final foi: 1º lugar CURÊ (2.165 pontos); 2º lugar HURE POOK (2.140 ptos); 3º lugar SCHTENA (2.012 ptos); 4º lugar HASHTAG (1.912 ptos); 5º lugar MÉXICO PERU (1.189 ptos). As equipes foram premiadas com R$ 3 mil, R$ 2.500,00, R$ 2 mil; R$ 1.500,00 e R$ 800,00 respectivamente.

Texto: Ascom Arroio do Meio