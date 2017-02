Equipe da vigilância de Imigrante passou por capacitação

Os profissionais integrantes da vigilância em saúde do município de Imigrante participaram de uma capacitação com a 16º Coordenadoria Regional de Saúde (CRS). Os assuntos debatidos foram vigilância epidemiológica, em saúde, do trabalhador, sanitária e ambiental. Jacinta Franz, Marco Guimarães, Inge Passos, Lucia Jungles, Éricka Ribeiro e Flávia Pereira Bavaresco estiveram reunidos com a equipe de Imigrante no auditório do Centro de Saúde da Família.

Entre os assuntos debatidos foram destacados o controle e monitoramento da água para consumo humano, controle de vetores, e inspeção dos estabelecimentos que comercializam ou industrializam alimentos. Também foram abordados planos de prevenção e promoção da saúde a serem colocados em prática durante 2017.

O mosquito da dengue e as doenças transmitidas por ele também estiveram em pauta. Nos próximos dias, novamente será realizado o Levantamento Rápido de Índice de Infestação por Aedes Aegypti, conhecido como LIRAa.

A equipe da vigilância explica que o esse levantamento deve ser realizado periodicamente, e é utilizado para saber a real situação do município quando à infestação ou não pelo mosquito. A partir daí são elaboradas as ações a serem realizadas.

Segundo a coordenadora do departamento Atenção Preventiva e Vigilância da Saúde, Mariane Fischer, é muito importante que os moradores recebam as Agentes Comunitárias de Saúde e Agente de Endemias, que estarão coletando informações e orientando sobre as formas de cuidado para evitar a procriação do Aedes Aegypti, sendo que a principal forma é evitar locais onde a água possa ficar armazenada.

Semanalmente a Agente de Endemias Rita Hesper visita os nove pontos de coleta, que são as armadilhas e pontos estratégicos. As larvas coletadas são enviadas para a análise da 16ª CRS.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Imigrante

Foto: Luise Tombini