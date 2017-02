Equipe do Cras realiza agendamento de atividades

Durante o mês de fevereiro, a equipe do Centro de Referências em Assistência Social (Cras) irá se deslocar para as localidades de Constância, Campinhos, Arroio Augusta Alta, Barão do Rio Branco, Júlio de Castilhos Alta, Picão, Pinheirinho e Garibaldi Alta, para fazer o agendamento das atividades de 2017.

A assistente social e coordenadora do Cras, Sheila Nascimento, explica que estas comunidades irão receber atividades como alongamento, aulas de culinária, artesanato, música e atividades físicas em geral. “Para os grupo da região central do município, as atividades já estão sendo desenvolvidas, nas segundas e quintas-feiras, nos períodos da manhã e da tarde”, ressalta Sheila.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Roca Sales