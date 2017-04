Escola de Educação Infantil estimula leitura desde o Berçário

Na turma do Berçário da EMEI Proinfancia Casa da Criança, do bairro Centro, em Paverama, o incentivo à leitura começa a partir dos 4 meses de vida, para as crianças atendidas nos berçários. Ainda de fraldas, meninos e meninas aprendem a gostar dos livros, manuseá-los e ouvir histórias. São estratégias pedagógicas adotadas na Educação Infantil para garantir melhor aprendizagem para as crianças.

Os seis alunos do berçário, na companhia de suas professoras, fizeram um passeio até a Sala de Aprendizagem, na Biblioteca Municipal, onde participaram de atividades de aprendizagem. “Essa é uma atividade que acalma e ao mesmo tempo desenvolve a oralidade nesta fase em que eles estão começando a querer falar”, explica Marilei Silva Vargas, Diretora do Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Paverama.

Quando o bebê nasce, seu cérebro está preparado para fazer uma série de coisas, porém, ainda não está totalmente desenvolvido. Quanto mais os sentidos são estimulados, mais rápido será o desenvolvimento do cérebro. Estudos mostram que a partir dos seis meses de idade, textos e ilustrações já são compreendidos como reproduções da realidade e do mundo simbólico.

A Secretaria Municipal da Educação e Cultura de Paverama disponibiliza desde 2015, na Escola Municipal de Ensino Infantil Proinfancia Casa da Criança do Centro, toda estrutura de berçário paras as crianças do município, de forma gratuita.

Para a Secretaria de Educação e Cultura Rosicler Flach ampliar os espaços de aprendizagem, não restringindo-o apenas a sala de aula é uma forma prazerosa de interagir e aprender cada vez mais. Neste mês de março além das atividades na Sala de Aprendizagem, os alunos também estão tendo aulas de Educação Física e de Música.

Texto: Ascom Paverama