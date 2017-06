Escola móvel da Agas está na Suinofest, em Encantando

A escola móvel da Agas esteve presente em mais um evento importante no Interior do Estado. Iniciou na sexta-feira (09), a Suinofest, em Encantando, com a participação do veículo da Associação realizando um papel diferente do tradicional oferecimento de cursos da entidade: servindo como base da organização da festa.

A Agas também realizará, através da carreta, o papel institucional de divulgar seus eventos no município, alocada na cidade entre os dias 9 e 18 de junho, na festa que acontece no Parque João Batista Marchese, na Estrada dos Imigrantes, 500 – Bairro Lambari. Mais informações sobre a escola móvel através do e-mail carreta@agas.com.br.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Agas