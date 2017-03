A direção, professores e a diretoria do CPM da Escola Mundo Encantado convidam os alunos, ex-alunos e familiares para prestigiarem o jantar de confraternização em comemoração aos 30 anos do educandário. O evento será realizado no dia 08 de abril, a partir das 19h30min, no salão da comunidade do Santo Agostinho. As fichas podem ser adquiridas com a direção, professores e diretoria do CPM da escola.

Obs: Não haverá venda de fichas no local!

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Encantado