Escolas com turno integral já funcionam com atividades lúdicas

A partir desta segunda-feira, dia 6, os pais que têm filhos matriculados no Turno Integral das escolas Genny de Souza da Silva, Yrajá Luiz Barros de Moraes e Álvaro Haubert, e precisam leva-los à escola, as mesmas estarão atendendo. Neste primeiro momento, contudo, apenas com atividades lúdicas, porque o ano letivo em si inicia apenas no dia 20 de fevereiro, quando todas as crianças matriculadas nas escolas municipais devem retornar às aulas. A secretária da Educação, Tiane de Souza, lembra que iniciar o funcionamento no dia 6 é para facilitar aos pais que precisam do atendimento escolar para trabalharem. Para aqueles que estão de férias, ou querem deixar os filhos sob os cuidados de algum familiar, os pequenos podem retornar apenas no dia 20 de fevereiro.

Vó Marica e Criança Feliz

No dia 2, Creche Vó Marica retornou ao período de férias e a EMEI Criança Feliz passou a receber as crianças, continuando neste sistema até o dia 20 de fevereiro, quando ambas as creches voltam a funcionar com o quadro de funcionários completo.

Creches em funcionamento normal

A Creche Vó Rosalina, do Pinhal, manteve funcionamento durante as férias. A EMEI Dona Araci voltou a funcionar no dia 16 de janeiro. As demais Escolas Municipais – Anita Ferreira de Moraes, Wendulino Gewehr e Isabel Luíza Bittencourt – voltam, também, no dia 20 de fevereiro, iniciando o ano letivo. O Programa Mais Educação começa uma semana após o início do ano letivo.

