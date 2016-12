Escolas de Educação Infantil estão em processo de desinsetização

Desde o dia 20 de dezembro, a seis Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) de Cruzeiro do Sul, estão fechadas, pois passam pelo processo anual de desinsetização. As atividades nos educandário retornam no dia 9 de janeiro. Conforme a secretária da Educação, Cultura e Esportes, Aline Inês Dullius, os profissionais que estão passando o produto necessário, informam que, quanto mais tempo as Escolas ficarem fechadas, melhor a ação contra os insetos. Durante esse período, os 394 alunos não estão sendo atendidos. Nas sete Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs), provavelmente o procedimento será realizado no mês de janeiro.

Aline salienta que durante os meses de janeiro e fevereiro também não ocorre o processo de adaptação para novos alunos da Educação Infantil. “Além disso, é sugerido aos pais, que podem, que fiquem com seus filhos em casa em algum desses períodos. Isso é importante para a criança. Ela precisa sair da rotina. Além disso, também ficamos com um quadro reduzido de professores, pois esses também precisam gozar do seu período de férias”, diz.

Final das atividades

A secretária aproveita o momento para agradecer o empenho de todos os professores, diretores e servidores da SMECE durante o ano que está findando, assim como, nos últimos quatro anos da atual Administração. Além disso, deseja à nova secretária municipal da Educação, Cultura e Esportes, Anelise Assmann, e toda sua equipe, muito sucesso em todos os seus intentos, para que a Educação de Cruzeiro do Sul siga em ascensão. “Coloco-me a disposição para o que for necessário”, completa Aline.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Cruzeiro do Sul