Escolas de Educação Infantil estão em recesso no mês de janeiro

As onze escolas de Educação Infantil (creches) de Estrela estarão em recesso até o fim de janeiro. No dia 1º de fevereiro haverá formação organizada pela Secretaria de Educação e os dias 2 e 3 serão dedicados à organização interna para recepção às crianças, cujas atividades se iniciam no dia 6 de fevereiro.

Já nas nove escolas de Ensino Fundamental os professores retornam às atividades em 16 de fevereiro. Nesta data e no dia 17 haverá atividades de formação e organização nas escolas para preparar o início do ano letivo. Os alunos voltam às aulas em 20 de fevereiro.

As Emeis e Emefs permanecerão fechadas até o dia 31 de janeiro. As equipes diretivas e funcionários retornam em 1º de fevereiro. A Secretaria Municipal de Educação informa que os históricos dos alunos do 9º ano estão sendo entregues na Smed, localizada na Rua Pinheiro Machado, nº 343, no prédio da antiga Polar.

Texto: Ascom Estrela