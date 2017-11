Escolha das Soberanas de Progresso será no dia 25 de novembro

Encerrado o prazo para as inscrições, foi confirmada a participação das seguintes candidatas no concurso de escolha da rainha e princesas do município: Alice Markmann, 17 anos; Bárbara Scartezzini, 23 anos; Cristina Maria Ferrari, 16 anos; Dieli Foresti, 20 anos; Luana Pozzebon, 20 anos; Mariana Pellenz Claro, 23 anos; Mirian Battisti, 18 anos e Mirian Battisti, 18 anos.

Sábado (04) foi realizado o primeiro encontro das candidatas com a Comissão Organizadora do concurso. O tema do encontro foi Estilo e Imagem Pessoal, ministrado pela profissional Vergínia Zanatta Bagatini.

Cada candidata deverá ter um ou mais patrocinadores para vestido, gastos com salão de beleza e sapato. O patrocinador ou os patrocinadores poderão ser de outras cidades. O baile com a escolha das novas soberanas será dia 25 de novembro, com a animação da Banda Misturadão e Som Extremus.

Texto: Ascom Progresso