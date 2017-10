Escolhidas as fotos do Concurso de Fotografias de Imigrante

Na manhã da segunda-feira (09) foram escolhidas as fotos do VII Concurso de Fotografias de Imigrante, que teve como tema “A Terra dos Imigrantes”.

As vencedoras foram escolhidas entre 60 fotografias de 15 fotógrafos. Participaram da escolha a jornalista do Jornal O Informativo do Vale Thaís Presser, a Turismóloga da Amturvales e proprietária da agência Turismando Elisabete Lenhard, e o Designer e proprietário do Atelier de Roupas Típicas Rewil Confecções Wilney Haberkamp. Da equipe da Prefeitura Municipal, participaram Cátia Kist e Luise Tombini. As vencedoras serão divulgadas na abertura da Feira do Livro, nos dias 19 e 20 de outubro.

Texto: Ascom Imigrante