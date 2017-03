Escolinha de Futebol Geração Cinco Estrelas divulga horários

O Departamento Municipal de Esportes informa os dias e horários de treinos para os jovens interessados em participar da Escolinha de Futebol Geração Cinco Estrelas. As atividades serão realizadas todas as segundas e quartas-feiras no ginásio municipal Orlando Eckert, no Centro da cidade.

No turno da manhã, das 8h15min às 9h30min para atletas de 10 a 15 anos e das 9h30min às 10h45min para alunos de seis a nove anos. Na parte da tarde, das 13h45min às 15h para praticantes de cinco a nove anos e das 15h às 16h15min para atletas dos 10 aos 15 anos. O professor Ricardo Schneider, informa que esta agenda pode sofrer alterações conforme aumento do número de alunos por categoria, para melhor atendê-los.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Cruzeiro do Sul